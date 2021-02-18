ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

يوفنتوس يكشف تطورات إصابة قائده كيليني

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:33 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
تعرض المدافع الإيطالي جورجيو كيليني قائد يوفينتوس للإصابة خلال مباراة فريقه مع بورتو، أمس الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشف النادي عن حالة كيليني، الذي أجرى فحوصات وإشاعات صباح اليوم في عيادات يوفنتوس.

وأكد النادي أن اللاعب لا يُعاني من إصابة في ركبة الساق اليمنى كما تم تداوله منذ الأمس، وسيتم مراقبة حالته يوميًا، خاصة في ظل عدم ظهور أي إصابة عضلية.

وخسر يوفنتوس الإيطالي من مضيفه بورتو البرتغالي بهدفين مقابل هدف، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “الدراجاو”، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

انتهى الشوط الأول بتقدم بورتو بهدف أحرزه الإيراني الدولي مهدي طارمي في الدقيقة الثانية، بعد خطأ قاتل من لاعب يوفنتوس بنتانكور الذي أخطأ في اعادة الكرة للحارس تشيزني.

في الشوط الثاني، سجل المهاجم المالي موسى ماريجا هدف بورتو الثاني، بعد 19 ثانية فقط على انطلاق الشوط. 

 وتمكن الشاب فيدريكو كييزا من الابقاء على حظوظ يوفنتوس في التأهل للدور المقبل، بعد أن سجل هدف يوفنتوس الوحيد في الدقيقة 82.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الشوط الأول.. ميلان يتعادل 1-1 مع يوفينتوس فى الدوري الإيطالي ..فيديو

يوفينتوس ضد جنوي .. السيدة العجوز يكتفي بهدفين في الشوط الأول

الدوري الإيطالي .. يوفينتوس يهزم روما بهدفين بقيادة رونالدو

ديبالا على رأس قائمة يوفنتوس لمواجهة بورتو في دوري أبطال أوروبا

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا

يوفينتوس ضد بورتو.. كريستيانو رونالدو يقود هجوم السيدة العجوز

ترشيحاتنا

دفنته واقف.. سفاح الجيزة يكشف مفاجأة في واقعة قتل صديقه المهندس رضا

وزير التعليم: امتحان موحد متعدد التخصصات لطلاب الإعدادية .. 7 مارس

تفاصيل كاملة تحسم جدل امتحانات صفوف النقل وطريقة تقييمها

مدير بريزنتيشين يطرح حلولا لإنهاء أزمة تجديد عقد ساسي مع الزمالك

صاحب السيارة جيب لكزس المسروقة من معرض بالرياض يفجر مفاجأة.. فيديو

رحيل جهازه بالكامل.. خليفة محمد يوسف على طاولة البنك الأهلي

Advertisements

الكاف يعلن موعد مباراتى منتخب مصر بتصفيات الأمم الإفريقية

هل يفلت فرجاني ساسي من قبضة الزمالك.. مجلس الإدارة متمسك واللاعب يجبرهم على قبول شروطه

أخبار الرياضة.. غضب أهلاوي عارم تجاه مدحت شلبي.. الأحمر يتفوق على الزمالك بـ 97 مركزا .. ميسي إلى باريس سان جيرمان

قمة ساخنة جدا .. موقف الأهلي والزمالك بترتيب دوري محترفي اليد

حاجة من وحى الخيال.. الكاف يتغزل فى محمد الشناوى حارس مرمى الأهلي

الدفاتر القديمة.. غضب أهلاوي عارم تجاه مدحت شلبي بسبب كهربا | ومحاميه: هيتحاسب بالقانون

قبل مواجهة الأهلي.. ماذا قدم فريق سيمبا التنزاني خلال الفترة الماضية؟

حالة كادت تتسبب فى إعادة مباراة الزمالك والإسماعيلي

مصر تستضيف دوري أبطال افريقيا 2021 لكرة الطائرة

بلال مصطفى مدافع بورصا سبور التركي: فوجئت بقرار رحيلي عن الاتحاد.. ومصر كلها ضد مروان محسن "حوار"

مدير بريزنتيشين يطرح حلولا لإنهاء أزمة تجديد عقد ساسي مع الزمالك

قرار جديد من باتشيكو قبل سفر بعثة الزمالك إلى السنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات واسعار فورد فوكاس 2021 في السوق المصري

أضرار تبييض الأسنان بالليزر والقوالب

مراسل تليفزيوني يتعرض للسرقة تحت تهديد السلاح خلال بث مباشر.. فيديو وصور