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فن

نقابة الموسيقيين تنعى شقيق المطرب محمد الحلو

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:10 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
حرصت المطربة نادية مصطفى على نشر رسالة نعي عبر صفحتها الشخصية على موقع "فيس بوك"، قالت فيها "تنعى نقابة المهن الموسيقية نقيبًا وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية محمود الحلو أخو الفنان المطرب الكبير محمد الحلو.. للفقيد الرحمة وللأسرة الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

نشر الفنان محمد الحلو تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيها عن رحيل شقيقه. 

وقال الحلو: "توفى إلى رحمة الله أخى الكبير محمود الحلو، نرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وكان المطرب الكبير محمد الحلو، قال إن تتر المسلسلات إذا كُتب جيدًا يصل إلى المشاهدين أسرع من الأغاني؛ بسبب سماعه في بداية المسلسل مرة، وأخرى في نهايته كل يوم.

وأضاف محمد الحلو، أثناء لقائه التلفزيوني ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن غناء التترات يجعل الناس يرتبطون بالمغني أكثر من مطرب الأغاني ولسنوات طويلة مثل تتر مسلسل "ليالي الحلمية"، مشيرًا إلى أنه لم يغنِ في حفلة إلا وطلب الجمهور منه غناء تتر مسلسل "ليالي الحلمية"، منوهًا بأن سبب شهرته في الإسكندرية تتر مسلسل "زيزينيا".
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