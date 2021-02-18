لدفع حركة السياحة.. إقامة فعاليات ثقافية بواحة ميدوم

التقى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف وجلال عثمان رئيس الإدارة المركزية بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد بهيئة قصور الثقافة وفى حضور محمد كمال القائم بأعمال مدير عام فرع ثقافة بني سويف، وبحثال الأنشطة والبرامج التي ستنفذها الثقافة بالمحافظة والبرامج والفعاليات المستهدفة في الفترة المقبلة.





وخلال اللقاء أكد محافظ بنى سويف أن محور التنمية الثقافية ورفع الوعي لدى المواطنين يمثل ركيزة أساسية ضمن خطة المحافظة لتحقيق التنمية،مشيرًا إلى أن يتم الاستعانة بكل المقومات الثقافية وإدراجها ضمن الأعمال والأنشطة التنموية الجاري تنفيذها.





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وأشار المحافظ إلى أهمية تفعيل دور الهيئة فى دعم جهود المحافظة الحالية فى مجال المستهدف بقطاع السياحة ،حيث تنفذ المحافظة خطوات عملية فى هذا المجال مثل تحفيز ودفع الحركة السياحية إلى واحة ميدوم ضمن خطة تنمية المنطقة والقرى المجاورة بشكل يشمل كافة المجالات الاقتصادية والفكرية والتعليمية ليكونوا عنصرًا داعماَ للخطة وشركاء فى التنمية.





وطالب المحافظ بأن يتم تحريك أنشطة المسارح المتنقلة التي تنفذها وزارة الثقافة إلى واحة ميدوم،لاسيما وأنها تقدم مجموعة برامج متكاملة تشمل دورات وبرامج تدريبية على الفنون التشكيلية والمشغولات اليدوية بجانب إقامة فعاليات فنية شعبية تنهض بتراثنا الفني المميز، مشيرًا إلى أن ذلك سيمثل دعم للخطة المستهدفة بالمنطقة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.





من جانبه أعرب الفنان جلال عثمان عن تقديره لثقة واهتمام المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم ، مشيرًا إلى أهمية الدور الذى تلعبه قصور الثقافة فى تحقيق التنمية الفكرية ،مبديًا إعجابه بالخطة الإستراتيجية التنموية التى تنفذها المحافظة وتستهدف النهوض بقطاعات ومجالات حيوية خاصةً النهوض بالسياحة التى من أهم أنواعها السياحة الثقافية.



