حجمه 4 تريليونات جنيه.. نائب يطالب الحكومة بوضع برنامج زمنى لدمج الاقتصاد غير الرسمي

طالب محمود قاسم عضو مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالإسراع فى وضع برنامج زمنى محدد لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.





وقال قاسم فى بيان اليوم، إن جميع الحكومات السابقة فشلت فى تنفيذ ما تعهدت به أمام البرلمانات السابقة فى حسم هذا الملف كما طالب من الحكومة بالاهتمام بتطبيق القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذى منح مشروعات الاقتصاد غير الرسمى، تحفيزًا للاندماج فى الاقتصاد الرسمى والانضمام لهذه المنظومة، خاصة أن جهاز تنمية المشروعات منح ترخيصًا مؤقتًا لمدة لا تجاوز 5 سنوات لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب لتوفيق أوضاعها خلال مدة سنة من إصدار اللائحة التنفيذية.





واتهم النائب محمود قاسم الحكومة بانها لا تتخذ الإجراءات التى تكفل تنفيذ مثل هذا التشريع، مؤكدًا ان الإحصائيات تؤكد حجم الاقتصاد غير الرسمى أو ما يطلق عليه الاقتصاد الخفى قدر بحوالى 4 تريليونات جنيه تعادل 60% من حجم التعاملات السنوية للاقتصاد والمقدرة بنحو 400 مليار دولار.





وأشار النائب محمود قاسم إلى أهمية دمج وإدخال الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية خاصة ان الدراسات تؤكد أنه فى حالة احتساب الضرائب المقدرة بنسبة 20% فإن الضرائب المفترض تحصيلها إذا تم دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى تزيد على 1.4 تريليون جنيه ، معربًا عن أسفه الشديد من ترك الحكومة لهذا الملف المهم الذي يدر على الخزانة العامة للدولة مليارات الجنيهات التى يمكن أن توجه للخدمات ولمشروعات الصحة والتعليم وغيرها من المشروعات التى تخدم اهالينا من الفقراء والبسطاء من الشعب المصرى العظيم.