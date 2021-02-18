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رياضة

قمة ساخنة جدا .. موقف الأهلي والزمالك بترتيب دوري محترفي اليد

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:51 م
الأهلى والزمالك
الأهلى والزمالك
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عمرو الحلوانى

تتجه أنظار عشاق كرة اليد المصرية بعد قليل لمتابعة مباراة الأهلى أمام الزمالك بالصالة المغطاة لهيئة استاد القاهرة فى الجولة الرابعة من المرحلة الثانية لبطولة دوري المحترفين .


وتعد مواجهة اليوم بين العملاقين الكبيرين الأهلى والزمالك فى كرة اليد واحدة من المباريات التى من المتوقع أن تكون قمة فى الإثارة فى ظل المنافسة الحامية بين الفريقين بجدول ترتيب المسابقة .


ويأمل المارد الأحمر فى الفوز بمباراة اليوم من أجل الابتعاد بصدارة ترتيب الدوري ، حيث يقع الأهلى فى المركز الأول برصيد 12 نقطة محتلا بها المركز الأول بفارق نقطتين عن سبورتنج الوصيف والزمالك الذى يحتل المركز الثالث بــ 10 نقاط أيضا .


و يدخل الزمالك مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز بعد سقوطه الأخير أمام سبورتنج بالدوري ، ويسعى الزمالك للفوز بمباراة اليوم من أجل العودة بقوة للمنافسة على لقب المسابقة .


ويمتلك الفريقان الأهلى والزمالك أيضا كتيبة من ألمع النجوم القادرة على صناعة الفارق فى أى وقت فى المباراة ، فالزمالك يمتلك أحمد الأحمر أسطورة اللعبة فى مصر ويحيي الدرع ودونجل وغيرهم من اللاعبين أما الأهلى فيمتلك محمد الطيار أحد أهم حراس اللعبة فى العالم وأيضا إسلام حسن صانع الألعاب المميز وغيرهم من اللاعبين .


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