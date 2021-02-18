وكيل عربية النواب يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس الحكومة الليبية

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان إن لقاء الرئيس السيسى برئيس الحكومة الليبية الجديدة اليوم من أهم اللقاءات لمصر والمنطقة العربية، خاصة وأن الرئيس يحاول جاهدا الحفاظ على الكيان الليبى والشعب الليبى والحدود الليبية.





وأشار أباظة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن ليبيا جزء لا يتجزأ من مصر، حيث تربطنا علاقات نسب ومصاهر مع ليبيا، مؤكدا أن الرئيس السيسى يبذل قصارى جهده لوحدة الشعب الليبى وعدم التدخل العسكرى فى الأراضى الليبية وعدم التدخل من أى دولة أجنبية فى الشأن الليبى.





وتابع وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان: نتمنى له كل التوفيق لرئيس الحكومة الليبية الجديدة فى مهمته الجديدة وأن يحافظ على وحدة وتماسك الشعب الليبى الشقيق.



