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أخبار البلد

وزير الطيران يستقبل البطل العالمي بيج رامي ويهديه درع الوزارة

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:06 م
وزير الطيران يستقبل
وزير الطيران يستقبل البطل العالمي بيج رامي
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نورهان خفاجي
استقبل اليوم الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بمكتبه البطل العالمي ممدوح السبيعي الشهير بـ(بيج رامي) الحاصل علي المركز الأول عالميا في بطولة مستر أوليمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام. 

وخلال اللقاء اكد وزير الطيران على تقديره واعتزازه بالإنجاز الكبير الذي حققه رامي السبيعى وبالمستوي الذي ظهر عليه اللاعب خلال البطولة، حيث أصبح بيج رامى  نموذجًا للشباب المصرى الذى يحتذى به، وساهم فى رفع إسم مصر فى المحافل الدولية الكبرى، مشيرًا إلى ان الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالرياضة والرياضين وتشجع الشباب للوصول إلى المراكز التى تشرف مصر فى الخارج. 

وأعرب بيج رامى خلال اللقاء عن سعادته بهذا التكريم، مشيدًا بالدور الكبير الذى تقوم به وزارة الطيران المدنى فى تقديم كافة التسهيلات والدعم لجميع المنتخبات والفرق الوطنية والأبطال الرياضيين فى مختلف المسابقات والنشاطات الرياضية الذين يمثلون مصر فى جميع البطولات العربية والقارية والدولية بمختلف الألعاب من أجل رفعة اسم مصر عاليًا.

وفى ختام اللقاء أهدى الطيار محمد منار درع وزارة الطيران المدنى للبطل بيج رامى تقديرًا لما حققه من إنجاز عالمي كبير يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققها الرياضة المصرية .

جدير بالذكر ان شركة مصر للطيران وقعت بروتوكول رعاية لـ بيج رامي والذي يضمن العديد من المزايا الدعائية والتسويقية بين الطرفين ولتكون مصر للطيران الناقل الرسمي  للبطل العالمي في جميع مشاركاته الرياضية.
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