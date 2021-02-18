برلماني: مطالبة الرئيس السيسي بتوفير لقاحات كورونا للدول الأفريقية دعوة إنسانية وعالمية

أكد النائب احمد نشأت منصور عضو مجلس النواب، على أهمية الدعوة التي أطلقها الرئيس السيسي، لتوفير لقاحات فيروس كورونا بشكل منصف وعادل لكافة الدول الأفريقية.





وقال منصور خلال تصريحات له اليوم، إن دعوة الرئيس السيسي، خلال اجتماع هيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي، وذلك بمشاركة الرئيس الفرنسي ماكرون، والرؤساء الأفارقة أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، تؤكد على أحقية الدول الأفريقية في الحصول على لقاح كورونا باعتبار الجائحة غير مسبوقة وتهدد مجتمعات أفريقية كثيرة.





واشار عضو مجلس النواب إلى دعوة الرئيس السيسي، لمواصلة التنسيق مع المجتمع الدولي لإتاحة الفرصة للدول الأفريقية للحصول على لقاحات فيروس كورونا، فضلًا عن حشد التمويل والدعم اللوجستي اللازم لمواجهة التداعيات الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية لجائحة كورونا في إطار مؤسسي شامل.





وأشاد نائب سوهاج بالعرض الذي قدمه الرئيس السيسي بإتاحة مصر كل خبراتها الطبية والدوائية في مجال اللقاح أمام الدول الأفريقية وتعزيز التعاون الصحي والطبي معها لمواجهة آثار الجائحة بكل قوة.



