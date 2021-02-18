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منوعات

غرامة 10 دولارات لعدم ارتداء الكمامة.. كورونا يضرب تنزانيا مجددا رغم إنكار الحكومة

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:15 م
تجمع سكان قرية في
تجمع سكان قرية في تنزانيا
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أماني إبراهيم
تنزانيا واحدة من البلاد التي رفضت حصول شعبها على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بل وتصر الحكومة التنزانية على خلو البلاد من عدوى الفيروس التاجي منذ عدة أشهر، مما يجعلها بدون خطط لتطعيم السكان أو مساعدتهم في مكافحة العدوى.

تواصل «صدى البلد» مع مصطفى سليم مصري الجنسية ومقيم في تنزانيا، ويقول: "أعيش في العاصمة التنزانية دار السلام وبالفعل أعلنت الحكومة خلو البلاد من عدوى كورونا قبل عدة أشهر". 

تعايش السياح والسكان في تنزانيا على هذا الأساس خاصة أنها بلد تتميز بالكثير من الاماكن ذات الطابع السياحي، مثل جزيرة "زنجبار" وكذلك أطول قمة جبل في أفريقيا (كلمنجارو)، ويوضح سليم أنه تم التعايش لفترة في تنزانيا كأن فيروس كورونا غير موجود أو مؤثر.

ولكن تفاجأ المصري صاحب الـ (32 عاما) قبل 14 يوما بانتشار وتفشي فيروس كورونا في تنزانيا، حيث تفاجأوا بتزايد أعداد الوفيات بشكل مخيف دون سبب واضح وذلك على عكس ما تعلنه الحكومة أن البلاد خالية من العدوى، ويصف الوضع لديه قائلا: "كورونا منتشرة جدا وبدأوا في تطبيق الغرامات لغير مرتدي الكمامات في الشوارع والمحلات والمواصلات العامة".

وأضاف أن مبلغ الغرامة يصل إلى 10 دولارات لعدم ارتداء الكمامة، ويهدد عدم اعتراف الدولة بتدهور الوضع على الصعيد العالمي على حياة الموجودين في تنزانيا، ويوضح: "الرئيس رافض دخول اللقاح تنزانيا، ولكن على الجانب الآخر اهتموا على مدار الأيام الماضية بتجهيز المستشفيات العامة والخاصة لاستقبال مرضى كورونا.
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