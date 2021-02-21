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فيديو جراف

فيديوجراف | بعد الهجوم عليها.. مذيعة تأكل التورتة بفمها على الهواء

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:59 ص
صدى البلد
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منار شعبان
أثارت مذيعة تدعي سارة البدوي على إحدى الفضائيات موجة كبيرة من الجدل والسخرية بسبب أقدامها على فعل على الهواء أثناء إذاعة البرامج التي تعمل فيه.
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أقدمت "البدوي" على تناول التورتة التي قدّمها لها الشيف اثناء فقرة في برنامجها بفمها دون استخدام شوكة ما جعل زميلها في البرنامج ينتقدها ويسخر منها بسبب فعلتها .

انتشر مقطع الفيديو التي ظهرت فيه المذيعة سارة البدوي على مواقع التواصل الاجتماعي وانهالت عليه التعليقات والكوميكسات الساخرة .

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول واقعة تناول المذيعة تورتة بفهما من خلال الفيديوجراف التالي:
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