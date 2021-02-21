فيديوجراف | بعد الهجوم عليها.. مذيعة تأكل التورتة بفمها على الهواء

أثارت مذيعة تدعي سارة البدوي على إحدى الفضائيات موجة كبيرة من الجدل والسخرية بسبب أقدامها على فعل على الهواء أثناء إذاعة البرامج التي تعمل فيه.

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أقدمت "البدوي" على تناول التورتة التي قدّمها لها الشيف اثناء فقرة في برنامجها بفمها دون استخدام شوكة ما جعل زميلها في البرنامج ينتقدها ويسخر منها بسبب فعلتها .





انتشر مقطع الفيديو التي ظهرت فيه المذيعة سارة البدوي على مواقع التواصل الاجتماعي وانهالت عليه التعليقات والكوميكسات الساخرة .



