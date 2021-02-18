أحمد مجدي: تعيين أول أفريقية بمنصب مدير منظمة التجارة العالمية.. فيديو





وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أن القرار اتخذ عقب اجتماع مغلق، حيث وافق أعضاء المجلس العام للمنظمة على تعيين الخبيرة الاقتصادية النيجيرية في منصب مدير منظمة التجارة العالمية.





وتابع مقدم برنامج أخر الأسبوع أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد رفضت تعيين أي شخص من قارة أفريقيا داخل المنظمة.







وتولت نجوزي صاحبة الـ66 عاما وزارة الاقتصاد والمالية مرتين في نيجيريا، كما شغلت منصب وزيرة الخارجية لفترة قصيرة وعملت في البنك العالمي منذ عام 1982 ولمدة 25 عاما.

وفي 2012، فشلت في تولي رئاسة هذه المؤسسة المالية أمام الأمريكي من أصول كورية جيم يونج كيم.

أكد الإعلامي أحمد مجدي أنه تم تعيين النيجيرية "نجوزي أوكونجو إيويالا"، مديرة لمنظمة التجارة العالمية، لتصبح أول امرأة وأول إفريقية تتولى المنصب.