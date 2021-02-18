بيومي فؤاد: سليمان عيد متصالح مع نفسه ومثل أعلى فى الفن





وأضاف بيومي فؤاد: "سليمان عيد حبيبى.. أنا أهلاوى متعصب لكن لا أغضب أحد.. سليمان زمالكاوى وأطيب منى بكتير ويوم ماتش الزمالك والأهلى بيكون يوم صعب بالنسبة ليه".



ومازح بيومى فؤاد سليمان عيد على الهواء خلال استضافته بقناة المحور قائلا: "بيقى قاعد يشد فى شعره"، ورد عيد عليه قائلا: "بيومى حبيبى وأحب النقاش معه رغم تعصبه وأنا متعود على الخسارة دايما".



ويظهر بيومى فؤاد كضيف شرف خلال أحداث مسلسل «بنت السلطان»، لروجينا بجانب مجموعة من النجوم المشاركين، والذى من المقرر عرضه علي إحدى القنوات الفضائية في السباق الرمضانى المقبل.





وأكد بيومى أنه يظهر بدور ضيف شرف، ليقدم شخصية «السلطان» خلال الأحداث، وهي تدور في إطار مؤثر وحيوى خلال هذه الحدوتة، موضحا أن الشخصية تموت وتترك الحياة ثم تتوالى أحداث ظهورها علي الشاشة الذهبية من حين لآخر في مشاهد "فلاش باك"، لما تحتويه الشخصية من طابع مؤثر ونشط في أحداث هذه القصة.





وأضاف بيومى أن تواجده كضيف شرف، أمر لم يشغله كثيرا وكل ما كان يدور فى ذهنه هو محور القماشة التي يقدمها للجمهور، وأن تترك أثرًا فعالًا ومؤثرًا لدي قلوب المشاهدين فى هذه الحدوتة كما ينتظر منه الجمهور دائمًا وأبدًا.





وأعرب بيومي عن سعادته وامتنانه للنجمة روجينا، فى أولى بطولتها المطلقة فى عالم الدراما التلفزيونية، متمنيا أن يكون الحظ والتوفيق رفيق رحلتها الفنية التي تستحق الإشادة من الجميع، وذلك من خلال مشاركتها المؤثرة في جميع أعمالها الفنية وتشهد لها جميع الجهات الإعلامية والصحفية والفنية بالتميز على ذلك الخطى الناجح.



عبر الفنان بيومى فؤاد عن سعادته بصداقة الفنان سليمان عيد، قائلا إنه متصالح مع نفسه ودمه خفيف وقلبه أبيض، ويعتبره مثله الأعلى فى الأخلاق والتواضع والفن.