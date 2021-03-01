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فيديو جراف

فيديوجراف.. وقعن في غرامه فقتلهن.. قصة سفاح النساء الوسيم

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:18 م
صدى البلد
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منار شعبان
السفاح الأمريكي "ثيودور روبرت بندى"، الشهير باسم "تيد بندى"، هو واحد من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل فى التاريخ الأمريكي، وجرى القبض عليه وتم إعدامه عام 1989.


اشتهر "روبرت بندى"، باصطياده النساء فقط لتنفيذ جريمته، وكان يختارهن من اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و22 عاما، وبالرغم من ذلك أثر في النساء بوسامته، وهو ما زاد مطالباتهن بالإفراج عنه بعد أن تمكنت الشرطة من القبض عليه بعد محاولات عديدة.

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أقدم تيد على العديد من الجرائم من قتل واغتصاب وتهشيم رؤوس ضحايا، ولكن الغريب أن الجدل لم يكن بسبب جرائمه المروعة، بل كان السبب الرئيسي هو تعاطف السيدات والفتيات معه، كما لو كان مطربا أو ممثلا رومانسيا وسيما.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول قضية سفاح النساء الذي وقع في حبه كثيرات من خلال الفيديوجراف التالي.

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