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أخبار البلد

للحد من الآثار السلبية للطقس.. إجراءات عاجلة من وزارة الزراعة ..انفوجراف

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:34 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، اتخاذ عدد من الاجراءات العاجلة، للحد من الآثار السلبية للطقس السيئ، فيما يتعلق بالثروة النباتية والحيوانية.

وأصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، انفوجراف ملخصا لرصد لما تم اتخاذه من جهود في هذا الشأن، كالتالي:

اولا:- تشكيل غرفة عمليات مركزية تضم قيادات الوزارة تنعقد على مدار الساعة، فضلا عن تشكيل غرف عمليات فرعية بكافة المحافظات والادارات الزراعية للتواصل مع المزارعين وتلقى الشكاوي وعلاجها على الفور.

ثانيا:- تم اصدار تكليفات عاجلة لكافة اجهزة الوزارة بمتابعة آثار التقلبات المناخية على الانشطة الزراعية بالمحافظات وتقديم كافة اشكال الدعم الفني للمزارعين والمربيين.

ثالثا:- تم تخصيص الأرقام 15500 -  19561 لتلقى شكاوى المزارعين والمربين على مستوى محافظات الجمهورية.

رابعا:- تم تكليف الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، وقطاع الزراعة الآلية، بتقديم كافة الامكانيات المتوفرة لديها من معدات وآلات وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري والمحليات فى الأعمال اللازمة فى مثل هذه الظروف.

خامسا:- تم إصدار حزمة من التوصيات الفنية اللازمة والإجراءات الوقائية لتخفيف اى أضرار على الثروة النباتية.

سادسا:- تم اصدار توصيات وارشادات لحماية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة من الاثار السلبية للتقلبات الجوية.

سابعا:- تم توجيه رسائل توعوية لتجنب الآثار السلبية لموجة البرودة و الطقس غير المستقر على نحل العسل.

ثامنا:- توجهت لجان فنية من قيادات الوزارة ومركزي البحوث الزراعية والصحراء لتفقد الزراعات على مستوى المحافظات من مطروح وحتى اسوان للتواصل مع المزارعين ومتابعة آثار الطقس السيئ.
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