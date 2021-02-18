إصابة 8 شرطيين في انقلاب سيارة على صحراوي المنيا

اصيب 8 شرطين بإصابات مختلفة في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز العدوة بـ المنيا تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل مدينة العدوة، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص جميعهم شرطيين.









انتقلت سيارات الإسعاف ورجال إدارة البحث الجنائي إلى موقع الحادث، وتبين بالفحص والمعاينة إصابة ضابطي شرطة برتبة نقيب، و4 أمناء، و2 مجندين، وتنوعت إصاباتهم بين كدمات وسحجات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج وحالتهم العامة متوسطة، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.



