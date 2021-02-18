علاء عبد العال: نمتلك الطموح لتحقيق مركز متقدم في الدوري الممتاز

قال علاء عبد العال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، إن فريقه استطاع الحصول على 3 نقاط مهمة للغاية أمام المقاولون العرب، في الجولة الثالثة عشرة ضمن مباريات الدوري الممتاز، ليحقق الفوز الأول له مع زهرة الجنوب.









وأضاف عبد العال في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت "الفريق بذل مجهودا كبيرا لتحقيق الانتصار على المقاولون العرب، رغم ذلك تعد المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري صعبة للغاية بعد تعادل زعيم الثغر أمام سيراميكا كليوباترا، فريق أسوان يمتلك الطموح لتحقيق مركز متقدم في جدول ترتيب الدوري الممتاز، لذلك تعد نقاط مباراة زعيم الثغر مهمة للغاية".









واسترسل: فريق أسوان يتميز بالتنظيم الدفاعي والاعتماد على التحولات الاجتماعية من خلال الهجوم المرتد، ويمكننا تسجيل أهداف وتهديد مرمى الخصوم، كما نجيد استغلال الركلات الثابتة.









وأشار: "مستوى الفريق لا يهم بالمقارنة بالنتيجة في بعض اللقاءات، وأكد أن ذلك قد يحدث حتى للفرق الكبيرة مثل الأهلي أو الزمالك، وأشكر إدارة النادي على تقديم الدعم والمساندة المستمرة للاعبي الفريق".