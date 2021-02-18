أحمد شوبيرعن أرضية استاد القاهرة: لا يقل عن الملاعب الأوروبية

أبدى الاعلامي أحمد شوبير انبهاره بأرضية استاد القاهرة الدولي بعد لعب العديد من المباريات الهامة عليه آخرها مباراة الزمالك والاسماعيلي دون أي تأثير في ارضيته رغم سوء الاحوال الجوية.





وكتب شوبير عبر حسابه بتويتر قائلا "‏كل التحية للقائمين على أرضية استاد القاهرة وظهورها الرائع في مباراة الأهلي ومباراة الزمالك والإسماعيلي، الأرضية لا تقل أبدََا عن الملاعب الأوروبية رغم سوء الأحوال الجوية".





وكان الإعلامى أحمد شوبير، كشف عن صدور قرارات جديدة داخل اتحاد كرة القدم بشأن إدارة المسابقات وعدد من الموضوعات الأخرى خلال الفترة المقبلة.





وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى: "اليوم تولى محمد الشواربي لجنة المسابقات وشئون اللاعبين، وأحمد عوض العقود ومركز الهدف، محدش يقدر يدير الجبلاية بمفرده.. إذا كنا سنبدأ نعمل بشكل صحيح إحنا معاك، بلاش موضوع الإدارة الفردية".





وأضاف: "اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، ستتراجع عن الطلب الذى أرسلته إلى الأندية فى الدورى العام، تطالب فيه كل نادٍ بسداد 3 ملايين جنيه قيمة مسحات كورونا التى خضعت لها الفرق منذ عودة النشاط الرياضى بالموسم الماضى، على الرغم من تأكيد اللجنة الخماسية السابقة أن الاتحاد سيتحمل ثمن تلك المسحات وهو ما شجع الأندية على عودة الدورى".