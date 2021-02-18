وكيل حقوق إنسان النواب: مصر تشهد تعاملا مختلفا مع قضايا الشباب في عهد السيسي.. شاهد

قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر تشهد عهدا مختلفا فى حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى خاصة في التعامل مع قضايا الشباب، لافتا إلى أن دعم الأمم المتحدة لإسهامات منتدى شباب العالم ضمن التوصيات العالمية له مخزي دولى كبير.





وأكد "عبد العزيز" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، أن مصر عادت لوضعها الطبيعى بكونها راعية السلام والحوار والتوافق بين الشباب بكافة جنسيات العالم، لافتا إلى أن منتدى شباب العالم هو منصة حوارية تجمع كافة الشباب بدول العالم.





وأضاف أنه على مدار دورات انعقاد منتدى شباب العالم كان هناك حوار ثري فى مختلف المجالات ونحن نشهد طفرة مختلفة فى قضايا تمكين الشباب والذى يعد أحد الآليات المتعارف عليها دوليا فى ملف حقوق الإنسان.





وأكد أن مصر استفادت من انعقاد منتدى شباب العالم بكافة دوراته عن طريق الالتقاء بثقافات مختلفة فى العالم ومناقشة كافة قضايا الشباب فى مختلف دول العالم وتقريب وجهات النظر بين القارة الإفريقية وباقى القارات والذى يعد أكبر كرنفال عالمى لمناقشة قضايا الشباب.





وتابع أن منتدى شباب العالم قام بمناقشة قضايا الشباب وتقديم توصيات والتى رفعت لمنصات دولية منها الاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة قامت بإيصال رسالة بأن شباب العالم من الممكن أن يتحاوروا والوصول لوجهات النظر وتقديم رؤى.