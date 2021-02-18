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بين الناس

"القابضة للمياه" ترفع درجة الاستعدادات القصوى تحسبا لسقوط أمطار بالقاهرة غدا

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:11 م
القابضة لمياه الشرب
القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
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مصطفى كرم
وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بنشر معدات شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، على المحاور الرئيسية ومطالع الكبارى، وفقًا للتقارير الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية سقوط أمطار غدا الجمعة.


وأكد المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة،  التنسيق المستمر مع غرفة عمليات وطوارئ الشركة القابضة، مع استمرار العمل بنظام النوبتجيات على مدار الساعة بجميع القطاعات، لحين انتهاء موجة الطقس السيئ.


وأوضح أن الشركة دفعت باكثر من 100 معدة وبدالة وسيارات كسح المياه، وتم تمركزها وفقا لخطة الانتشار والتمركز المعدة سلفا، والتى ضمت عددا من المحاور الرئيسية منها، (طريق الاوتوستراد، المنصة، كوبرى المطار، النزهة، شيراتون، نفق الثورة، قصر البارون، صلاح سالم، الفنجرى).


وكانت الشركة القابضة دفعت خلال الأيام الماضية، بأكثر من 1660  معدة من الطلمبات والبدلات والمولدات المتنقلة والسيارات المجهزة، وفرق الصيانة والطوارئ بالشركات التابعة بمختلف المحافظات.
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