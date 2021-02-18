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محافظات

ضبط لحوم منتهية الصلاحية في الأقصر.. صور

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:51 م
ضبط لحوم منتهية الصلاحية
ضبط لحوم منتهية الصلاحية بالاقصر..صور
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شمس يونس
أعلن محمد بشار مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر انه فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر  بتكثيف الحملات للمرور علي محلات بيع وتداول اللحوم والدواجن والاسماك واماكن تخزينها في الثلاجات، تشكيل لجنة مكونة من اطباء بادارة الصحة العامة والمجازر بالمديرية وبالتنسيق مع مسئولى مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالاقصر وشرطة المسطحات والبيئة.

و اسفرت الحملة عن ضبط 3 كجم  لحوم ضاني مجمدة استرالي  بالعظم ومتغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي و 62 كجم لحوم سوداني مبردة بالعظم متغيرة في الخواص من حيث اللون والرائحة والملمس و4كجم رومي منتهي الصلاحية.     
                                      
وتم تحرير محاضر بهذا وتسليمه الي جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

فيما زار الدكتور محمد بشار مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، مزرعة دير الشايب لمتابعة الحالة الصحية والوبائية للمواشى والاستماع الي اي مشاكل تواجه  المشرفين على مزرعة الدير وتوضيح اهمية التعاون مع المديرية في جميع المجالات حرصا علي الثروة الحيوانية، مشددا على الالتزام بجداول التطعيم الخاصة بالامراض الموسمية وغيرها.
ضبط لحوم منتهية الصلاحية في الأقصر.. صور
ضبط لحوم منتهية الصلاحية في الأقصر.. صور
ضبط لحوم منتهية الصلاحية في الأقصر.. صور
ضبط لحوم منتهية الصلاحية في الأقصر.. صور
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