ضبط لحوم منتهية الصلاحية في الأقصر.. صور

أعلن محمد بشار مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر انه فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر بتكثيف الحملات للمرور علي محلات بيع وتداول اللحوم والدواجن والاسماك واماكن تخزينها في الثلاجات، تشكيل لجنة مكونة من اطباء بادارة الصحة العامة والمجازر بالمديرية وبالتنسيق مع مسئولى مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالاقصر وشرطة المسطحات والبيئة.





و اسفرت الحملة عن ضبط 3 كجم لحوم ضاني مجمدة استرالي بالعظم ومتغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي و 62 كجم لحوم سوداني مبردة بالعظم متغيرة في الخواص من حيث اللون والرائحة والملمس و4كجم رومي منتهي الصلاحية.

وتم تحرير محاضر بهذا وتسليمه الي جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.



