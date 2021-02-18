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مصطفى بكري: فيلم السرب يفتح صفحة جديدة لقراءة التاريخ.. فيديو

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:20 م
فيلم السرب
فيلم السرب
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محمود محسن
قال الإعلامي مصطفى بكرى إن فيلم السرب يحكى واقعة حقيقية وصور واقعة اغتيال مصريين بمدينة درنة الليبية وثأر الدولة المصرية لهم.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن الإرهاب الذي تفشى فى ليبيا طال المصريين، مشيرا إلى أن الدراما المصرية سواء التليفزيون أو السينما فتحت صفحة جديدة لقراءة صفحات التاريخ المجيد. 

وقال المؤلف عمر عبد الحليم مؤلف فيلم السرب إن تجربة فيلم السرب تعد أصعب تجربة مريت بها فى حياتي، مؤكدًا أنني عندما بدأت العمل على الفيلم كان لا بد من دراسة وبحث دقيق ومعاينات وأسئلة كبيرة تتطلب تواصلًا مع الأشخاص الحقيقيين لأبطال هذا العمل.

وأضاف عبد الحليم  أنه تواصلنا مع الجهات السيادية ومع كل الجهات المعنية من القوات المسلحة والجوية والشئون المعنوية وأمدونا بمعلومات ووصلنا لأماكن على أرض الواقع.

وتابع مؤلف فيلم السرب أننا تمكنا من مقابلة الأبطال الحقيقيين وأسرهم مؤكدا أن الفيلم اعتمد  على قصة حقيقية.
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