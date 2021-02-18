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فن

أشرف عبد الباقي يعرض "رمي جتت" غدا على "MBC مصر"

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:01 م
صدى البلد
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محمد نبيـل

تعرض قناة "MBC مصر"، غدًا "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر" وسط نجاح جماهيري مُمتد، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "رمي جتت".

 

تدور أحداث مسرحية "رمي جتت"، تدور أحداثها حول جريمة قتل تقع في منزل بعض الطلبة مما يسبب لهم مشاكل عديدة ويفجر الكثير من المواقف الضاحكة بصورة ساخرة.

 

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن.

كما يشارك بالعرض محمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.


وتُعرض مسرحية "رمي جتت" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الجمعة 19 فبراير2021 الساعة 8 مساءً.

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