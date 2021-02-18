الدوري السعودي.. جوميز يقود الهلال أمام الاتفاق





ويدخل الهلال المباراة وفي رصيده 33 نقطة بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، ويبعد بفارق 5 نقاط عن المتصدر فريق الشباب، فيما يتواجد الاتفاق في المركز السادس وبرصيده 27 نقطة.





ويلعب الهلال بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: حبيب الوطيان





خط الدفاع: الشهراني – علي آل بليهي – جانج هيون سو - البريك





خط الوسط: سالم الدوسري – ناصر الدوسري – كويلار – أندريه كاريو





خط الهجوم: لوسيانو فيتو – جوميز

أعلن الجهاز الفني للهلال السعودي، عن تشكيل فريقه لمباراة الاتفاق، المقرر لها مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الأسبوع 19 من الدوري السعودي.