للمبتدئين في القيادة بالسعودية.. هذه السيارة الأنسب لكم

يبحث دائما الأشخاص المبتدئون في القيادة بدول الخليج، وخاصة بالمملكة العربية السعودية على سيارة مناسبة ماديا، وتلبي احتياجاتهم، بالإضافة إلى ضرورة احتوائها على الكثير من الإمكانات خاصة بسبب أجواء دول الخليج الحارة في فصل الصيف، وتعد من أنسب السيارات هي فورد تورس 2021، سعر السيارة في السوق السعودي 127٫535 ريال.



مواصفات فورد تورس2021



تستمد السيارة قوتها بمحرك 4 سلندر إيكوبوست 2000 سي سي، وهو متصل بفتيس أوتوماتيك 8 سرعات، كما يعطي قوة 240 حصان، بالنسبة لاستهلاك الوقود يصل إلى 15.9 كيلو لكل 1 لتر من البنزين.



سنجد أن السيارة تتميز من الداخل بكسوة جلد فاخرة، مع كنسول وسطي أنيق، وذلك مع العديد من عوامل الرفاهية والراحة مثل وجود شاشة ترفيه لمسية 8 بوصة، والتي تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو والملاحة والأوامر الصوتية.



أما من ناحية الأمان تتمتع السيارة بمثبت سرعة، ومراقب مستوى انتباه السائق ، والتخفيف من خطر الاصطدامات، والركن الأوتوماتيكي، والكبح التلقائي في حالة الطوارئ ورصد النقط العمياء، مع وجود خيارات لتصميمات عجلات تتناسب مع التصميم الجديد للهيكل.

