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مرأة

بعد آخر جلسة تصوير خضعت لها.. أجرأ إطلالات سمية الخشاب كشفت عن أنوثتها وإنقاص وزنها

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:00 م
صدى البلد
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رنا عصمت
تصدرت الفنانة سمية الخشاب، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد نشرها صورًا جديدة، من احتفالها بمناسبة عيد الحب بطريقتها الخاصة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتتميز الفنانة سمية الخشاب؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التي تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فى أغلب الحفلات والمناسبات دائما بلقطات وملابس تكشف عن أنوثتها وانقاص وزنها. 

وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعة من الصور الفنانة سمية الخشاب. 

وتألقت بملابس سوداء من أمام سيارة فيراري حمراء اللون، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا وعبروا عن جمالها وأناقتها.

والفنانة سمية الخشاب بالغة من العمر 54 عاما، تعد إحدى النجمات اللاتى قدمن عددا من الأعمال الفنية التى لاقت إعجاب الجمهور.
بعد آخر جلسة تصوير خضعت لها.. أجرأ إطلالات سمية الخشاب كشفت عن أنوثتها وإنقاص وزنها
بعد آخر جلسة تصوير خضعت لها.. أجرأ إطلالات سمية الخشاب كشفت عن أنوثتها وإنقاص وزنها
بعد آخر جلسة تصوير خضعت لها.. أجرأ إطلالات سمية الخشاب كشفت عن أنوثتها وإنقاص وزنها
بعد آخر جلسة تصوير خضعت لها.. أجرأ إطلالات سمية الخشاب كشفت عن أنوثتها وإنقاص وزنها
بعد آخر جلسة تصوير خضعت لها.. أجرأ إطلالات سمية الخشاب كشفت عن أنوثتها وإنقاص وزنها
بعد آخر جلسة تصوير خضعت لها.. أجرأ إطلالات سمية الخشاب كشفت عن أنوثتها وإنقاص وزنها
بعد آخر جلسة تصوير خضعت لها.. أجرأ إطلالات سمية الخشاب كشفت عن أنوثتها وإنقاص وزنها
بعد آخر جلسة تصوير خضعت لها.. أجرأ إطلالات سمية الخشاب كشفت عن أنوثتها وإنقاص وزنها
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