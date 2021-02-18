بعد تصدرها تريند.. إطلالات مثيرة لـ بشرى تبرز أنوثتها

تصدرت الفنانة بشرى، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أهداها زوجها سالم هيكل،

أغنية باللغة الفرنسية

أثناء لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر شاشة سي بي سي.





وتتميز الفنانة بشرى؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التي تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فى أغلب الحفلات والمناسبات دائما بلقطات وملابس تكشف عن أنوثتها.





وتعتمد على الفساتين الغريبة والألوان غير التقليدية.





وتعتمد على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما يتناسب مع إطلالتها.





فيما كشف سالم هيكل، زوج الفنانة بشرى، عن حقيقة ما يتردد بأنه أكبر سنًا من زوجته بـ 6 سنوات على الأقل، مؤكدا أن هذا الأمر عارٍ تماما عن الصحة.





وأضاف زوج الفنانة بشرى، أن ما يتردد بأني أكبر من بشرى بـ 6 سنوات أمر غير صحيح، مضيفا أنني أحب بشرى منذ ما يقرب من 25 عاما.