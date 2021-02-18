أطعمة يجب أكلها بمجرد طهيها

أطعمة عديدة يجب تناولها بمجرد طهيها، فقد تفقد فوائدها الصحية وتسبب التسمم الغذائي إذا قمت بإعادة تسخينها في الميكروويف.



إليك وفقا لموقع Bright Side قائمة بالأطعمة التي يجب أن تأكلها بمجرد طهيها.





كرفس

يعد الكرفس من الأطعمة التى يجب عدم تسخينها فهى تتحول إلى نترات سامة ونيتروزامين مسرطنة بعد إعادة التسخين.



بيض

بعد إعادة التسخين ، يصبح البيض سامًا ومن الأفضل إضافتها إلى السلطة. ثم لن تضطر إلى إعادة تسخينها أو التخلص منها.



سبانخ

السبانخ مليئة بالنترات التي تتحول إلى نترات ونيتروزامين بعد إعادة تسخينها. ي حب الكثير من الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا السبانخ لاحتوائه على الكثير من الفيتامينات والمعادن. ولكن ، تمامًا مثل الكرفس ،



أضف السبانخ إلى العصائر أو السندويتشات أو السلطات واحصل على أقصى الفوائد دون أي ضرر.



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المشروم





على الرغم من احتوائه على نسبة عالية من البروتين والفيتامينات والأحماض الأمينية ، إلا أنه لا يتم هضمه جيدًا في معظم الأوقات. وإذا قمت بإعادة التسخين



بطاطس



