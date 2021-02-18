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حوادث

سحل وكتم أنفاس.. اعترافات المتهمين بقتل وكيل زراعة الإسماعيلية الأسبق وزوجته

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:42 م
مقتل وكيل زراعة الاسماعيلية
مقتل وكيل زراعة الاسماعيلية السابق وزوجته يعترفون
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انجي هيبة
باشرت نيابة مركز فايد بمحافظة الاسماعيلية، تحقيقاتها مع المتهمين في واقعة مقتل وكيل وزارة الزراعة الاسبق وزوجته داخل منزلهما بقرية سرابيوم بمحافظة الاسماعيلية.


اعترف المتهمان بارتكاب واقعة قتل مسن "مدير بوزارة الزراعة" وزوجته في قرية سرابيوم  بالإسماعيلية بارتكاب الواقعة خلال مناقشة مع ضباط مباحث مركز فايد.


وقال المتهمان إنهما ترصدا المجني عليه في حديقة منزله لمعرفتهما بقيامه يوميًا لأداء صلاة الفجر بغرض الاستيلاء على مفاتيح المنزل منه وسرقته.


وبحسب التحقيقات قال المتهم الأول "عامل" أنهما اتفقا على الخلاص من المجني عليه والدخول إلي المنزل لسرقته مشيرا إلي أنهما قيدا المجني عليه في قدميه وكتم أنفاسه لحين التأكد من وفاته وسحبه داخل السور الخاص بمنزله.


ودخل المتهمان الي المنزل باستخدام المفاتيح الخاصة به وتحصلا علي مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من "درج السرير" الخاص بالمجني عليه.


واعترف أحدهما باعتدائه بآلة حادة مدببة علي المجني عليها وطعنها بها وكتم أنفاسها لحين التأكد من وفاتها واستوليا على مبلغ مالى والمجوهرات.


وأرشد المتهمان عن مكان اخفاء المشغولات الذهبية وجزء من المبلغ المالى المتبقي بعد انفاق جزء منه.


وألقت وحدة مباحث مركز شرطة فايد برئاسة المقدم محمد الفرماوي القبض علي الشخصين المتهمين بارتكاب واقعة قتل مسن وزوجته بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء.


وحددت الشرطة هوية أحد المتهمين، وبعد رصد تحركاته تمكنت مأمورية مكبرة من القبض عليه بمنطقة أبو سلطان وأرشد عن مكان المتهم الثاني.


وكشفت المعلومات عن أن المتهم الأول مقيم بنفس القرية وأنه اتفق مع  صديق له على ارتكاب الحادث لسرقة مبلغ مالي من داخل منزل المجني عليه.


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