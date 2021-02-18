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برلمان

برلماني: مصر ستضمن حصول أشقائها الأفارقة على لقاحات كورونا بشكل منصف

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:14 م
النائب احمد محسن
النائب احمد محسن
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القسم السياسي
قال النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ إن تحركات الرئيس عبدالفتاح السيسي لحصول جميع الدول الأفريقية على لقاحات فيروس كورونا بشكل منصف وعادل ينطلق من دور مصر الرائد في أفريقيا، كما يؤكد مسئوليتها تجاه دول القارة السمراء في مواجهة هذه الجائحة.

وأضاف محسن خلال تصريحات له، أن الرئيس السيسي أكد على هذا التوجه منذ بداية الجهود العالمية لمواجهة كورونا وعملية توزيع اللقاحات حيث طالب الرئيس بحق الدول الأفريقية في الحصول على حقها في اللقاحات، خاصة في ظل عدم قدرة العديد من هذه الدول على توفير لقاح كورونا.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن جهود الرئيس لدعم دول القارة في مواجهة هذه الجائحة والتي بدأت منذ الموجة الأولى لانتشار الفيروس، خاصة في ظل حالة الانغلاق التي قامت بها العديد من الدول الأوروبية إلا أن مصر لم تتخل عن دورها ومسئوليتها تجاه الدول الأفريقية.


وأفاد  نائب بني سويف أن المساعدات الطبية التي أرسلتها مصر لدول الجوار وبالأخص الدول الأفريقية، تؤكد على أن مصر لم ولن تتخلى عن أشقائها في مثل هذه الأزمات وستضمن حصولهم على حقهم في اللقاحات والرعاية الصحية مستغلة في ذلك خبرتها ودورها الأفريقي.


يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك مساء أمس الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في اجتماع هيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي، وذلك بمشاركة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، والرؤساء الأفارقة أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، وعلى رأسهم الرئيس "فيليكس تشيسيكيدي" رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد، إلى جانب موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مناقشة "سبل توفير لقاحات فيروس كورونا، وكيفية دعم نظم الرعاية الصحية الأفريقية".
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