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جامعة حلوان تستعد لموسم الامتحانات.. عميد علوم يطمئن الطلاب على الإجراءات الوقائية المتبعة.. وعميد تجارة: منع تبديل الأدوات الشخصية داخل اللجان

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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اسلام خالد
_ عميد علوم حلوان يطمئن الطلاب من الإجراءات الاحترازية المتبعة أثناء الامتحانات
_ عميد تجارة حلوان يشرح الإجراءات الاحترازية داخل لجان الامتحانات الطلاب


 كشف الدكتور صلاح الدين إسماعيل عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان عن استعداد الكلية لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2020/2021 وعن الإجراءات الاحترازية الوقائية المتبعة أثناء فترة الامتحانات الوقائية ضد فيروس كورونا .

وقال الدكتور صلاح من خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن الكلية قد أطلقت مجموعة من القواعد مطالبة من الطلاب بضرورة الالتزام بها واتباعها والتعاون مع الكلية فى تطبيقها حتى تمر فترة الامتحانات بسلام على جميع الطلاب والعاملين حيث سوف تشدد الكلية على ارتداء الكمامة بشكل سليم ومستمر خلال التواجد داخل الكلية والجامعة وليس داخل اللجان فقط والحفاظ على مسافة آمنة بين الطلاب أثناء الدخول والخروج من لجنة الامتحان وعدم التكدس أمام اللجان قبل الدخول وبعد الانتهاء من الامتحان والمغادرة فورًا  وعدم التجمع أمام الكافتريا ومنافذ بيع الأغذية داخل الحرم الجامعي .

وأشار الدكتور صلاح الدين أن الكلية تنبه على الطالب بضرورة بإحضار أدواته الشخصية ويحظر تبادل الأدوات داخل لجان الامتحانات بين الطلاب كما يلتزم الطالب بالجلوس في المكان المخصص له داخل اللجنة.

ونوه الدكتور صلاح الدين إسماعيل بأن الكلية قد قامت بزيادة أعداد الملاحظين على الامتحانات بالإضافة إلى الاستعانة بجميع المعيدين ومساعدين هيئة التدريس المراقبة فى امتحانات منتصف العام الدراسي بالإضافة إلى زيادة عدد لجان الامتحانات .

ومن جانبه طمأن الدكتور عماد ابو الدهب عميد كلية العلوم طلاب الكلية والذين سوف يخوضون امتحانات منتصف العام الدراسي الأول 2020/2021 .

وأكد الدكتور عماد ابو الدهب من خلال تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" أن الكلية راعت جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية  حتي تمر الامتحانات بسلام ولضمان سلامة الطلاب والعاملين بالجامعة وتهيئة البيئة المناسبة للطلاب لأداء امتحانات منتصف العام .

واستطرد الدكتور ابو الدهب أن الكلية قد قامت بزيادة المساحة بين الطلاب داخل لجان الامتحانات بالإضافة و فرض ارتداء الكمامة لجميع الطلاب والعاملين والمراقبين داخل لجنة الامتحانات .

بالإضافة إلي قياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول إلى لجان الامتحانات للتٱكد من سلامتهم و استمرار  أعمال التطهير والتعقيم بصورة دورية داخل الكلية و لجان الامتحانات . 

وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب التعاون مع المنظمين على عملية الامتحانات واتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة و مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض وذلك أثناء امتحانات منتصف العام الدراسي حتي تمر أيام الامتحانات بسلام وأمان بين جميع الطلاب .

وكشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، عن الموعد الجديد لامتحانات منتصف العام الدراسي الأول 2020/2021.

 وقال رئيس الجامعة، إن الجامعة سوف تبدأ الامتحانات يوم السبت 27 فبراير، والقرارات التي أصدرتها الحكومة تعنى مد الإجازة لمدة أسبوع واحد فقط وترحيل جميع أيام الامتحانات، ولا تعني تأجيل أو إلغاء الامتحانات
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