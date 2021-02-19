عميد تجارة حلوان يشرح الإجراءات الاحترازية داخل لجان الامتحانات

كشف الدكتور صلاح الدين إسماعيل عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان استعداد الكلية لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2020/2021 وعن الإجراءات الاحترازية الوقائية المتبعة أثناء فترة الامتحانات الوقائية ضد فيروس كورونا.









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وقال الدكتور صلاح من خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن الكلية قد أطلقت مجموعة من القواعد مطالبة الطلاب بضرورة الالتزام بها واتباعها والتعاون مع الكلية فى تطبيقها حتى تمر فترة الامتحانات بسلام على جميع الطلاب والعاملين حيث سوف تشدد الكلية على ارتداء الكمامة بشكل سليم ومستمر خلال التواجد داخل الكلية والجامعة وليس داخل اللجان فقط والحفاظ على مسافة آمنة بين الطلاب أثناء الدخول والخروج من لجنة الامتحان وعدم التكدس أمام اللجان قبل الدخول وبعد الانتهاء من الامتحان والمغادرة فورًا وعدم التجمع أمام الكافتريا ومنافذ بيع الأغذية داخل الحرم الجامعي.





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وأشار الدكتور صلاح الدين أن الكلية تنبه على الطلاب بضرورة بإحضار أدواته الشخصية ويحظر تبادل الأدوات داخل لجان الامتحانات بين الطلاب كما يلتزم الطالب بالجلوس في المكان المخصص داخل اللجنة.





ونوه الدكتور صلاح الدين إسماعيل بأن الكلية قد قامت بزيادة أعداد الملاحظين على الامتحانات بالإضافة إلى الاستعانة بجميع المعيدين ومساعدين هيئة التدريس المراقبة فى امتحانات منتصف العام الدراسي بالإضافة إلى زيادة عدد لجان الامتحانات.





وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب التعاون مع المنظمين على عملية الامتحانات واتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة و مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض وذلك أثناء امتحانات منتصف العام الدراسي حتي تمر ايام الامتحانات بسلام وأمان بين جميع الطلاب.





وكشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، عن الموعد الجديد لامتحانات منتصف العام الدراسي الأول 2020/2021.



