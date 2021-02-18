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رياضة

حقيقة إنهاء اتحاد الكرة عمل الشركة الإسبانية المسئولة عن ملف الـ var

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:21 م
صدى البلد
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يسري غازي
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة حقيقة إنهاء اللجنة الثلاثية برئاسة المهندس أحمد مجاهد عمل الشركة الإسبانية المسؤولة عن ملف تقنية الفيديو المعروفة ب var.

قال المصدر ذاته إنه لا صحة على الإطلاق لإنهاء عمل الشركة الاسبانية لافتا إلى أن الجبلاية قيد انتظار وفاء مسؤولي شركة الـ var بوعودها بإعادة النظر فى الأخطاء السابق صدورها فى مباريات الدوري الممتاز.

وشدد على أنه تم منح الشركة الإسبانية المسؤولة عن ملف ال var ثلاثة شهور من أجل تصحيح الأوضاع على أن يكون هناك إجراء صارم حال عدم تنفيذ الاتفاق الذى جرى مؤخرا.

أشار إلى أنه حال وفاء الشركة الإسبانية المسؤولة عن ملف ال var سوف يتم إبرام عقود جديدة بمعرفة الشؤون القانونية في الجبلاية وإرسالها إلى الجهة الإدارية المتمثلة في وزارة الشباب والرياضة إضافة إلى الجهات الرقابية تمهيدا لاعتمادها.

تابع: تم التأكيد على الشركة الإسبانية المسؤولة عن ملف الـ var بإحضار سيارات تقنية الفيديو جديدة بدلا من المستعملة التى تم الاستعانة بها منذ بدء العمل بتقنية الفيديو فى الدورى الممتاز.

لفت إلى أنه سوف يتم إلزام الشركة الإسبانية المسؤولة عن ملف الـ var بإحضار اثنين من أجهزة سوموليتر لتدريب الحكام ومنح الرخصة لتقنية الفيديو لقضاة الملاعب.

أضاف: جرى مناقشة تخفيض قيمة المقابل المادى للمباراة نظير استخدام تقنية الفيديو فى الدورى الممتاز أو كأس مصر من ٣٠٠٠ آلاف دولار إلى ١٨٠٠ دولار.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم عقد اتفاقا مع الإدارة العليا لشركة ميديا برو الأسبانية على منحها مهلة ثلاثة أشهر للوفاء بمتطلبات الاتحاد المصري في تقنية حكم الفيديو المساعد VAR وتحسين الخدمة المعمول بها لحين الانتهاء من كافة المتطلبات وفق المواصفات التي حددها الاتحاد المصري خلال المناقصة التي أجريت في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته مؤخرا اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وعضوية محمد الشواربي وأحمد حسام عوض وبحضور عصام عبد الفتاح عضو لجنة الحكام الأفريقية .

كما قررت الشركة بعد الاستماع لمشاكل التطبيق تعيين مفوض من جانبها للتواصل المباشر بين الشركة في أسبانيا والاتحاد المصري، فيما كلف الاتحاد المصري أحمد حسام عوض عضو اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد مفوضا للتعامل مع إدارة الشركة.

كما حرصت الشركة العالمية خلال الاجتماع على الاعتذار عن أي قصور خلال الفترة الماضية وتعهدت بالوصول بتطبيق التقنية في مصر إلى أفضل مستوى يرضى عنه المشجع المصري.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد استقبل مؤخرا وفدا من إدارة شركة ميديا برو الأسبانية حضر خصيصًا من أسبانيا لبحث مشاكل تقنية VAR وتشكل الوفد من: فرانسيسكو خوسيه عن ميديا برو العالمية ، عمر بليت عن ميديا برو الشرق الاوسط ، ومحمد بو عيطة عن اي في اس الشرق الاوسط المصنعة لانظمة تقنية حكم الفيديو المساعد، حيث تم بحث المشاكل الفنية والإجرائية والتعاقدية وسط حرص الجانبين على حل المشاكل العالقة.
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