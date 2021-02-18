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رياضة

القادسية يخطف فوزا مثيرا أمام النصر بالدوري السعودي

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:12 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
حقق فريق القادسية فوزا صعبا على نظيره النصر، مساء اليوم الخميس، بهدف دون رد، في المواجهة التي أقيمت على ملعب الأمير سعيد بن جلوي، ضمن منافسات الأسبوع 19 من الدوري السعودي.

وأحرز إدسون فيليبي دا كروز هدف القادسية، وهدف المباراة الوحيد بالدقيقة 23 من عمر اللقاء.

ولم يستطع النصر العودة في نتيجة المباراة، وظلت النتيجة على حالها منذ تقدم القادسية وحتى النهاية، ليفوز القادسية بالمواجهة بهدف نظيف.

وشهدت المواجهة في الدقيقة الأخيرة، طرد حمد اليامي لاعب القادسية في الدقيقة 96.

ورفع القادسية رصيده إلى المركز السادس، وبات لديه 28 نقطة، فيما توقف رصيد النصر عند النقطة 25 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي.
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