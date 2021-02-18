تحويل محطة قطار الخارجة التاريخية إلى مزار أثري

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، نادى المحافظة الاجتماعى والمنشآت الخدمية الملحقة به، ووجه برفع كفاءة أول محطة قطار تاريخية بالمحافظة والموجودة بالنادى الاجتماعى، لتصبح معلما ومزارا أثريا، وكانت المحطة بها لوحة تأسيس تحمل اسم الملك فؤاد الأول، كما كانت دورات المياه التى جرى ترميمها تضم قطعا من الرخام النفيس باللونين الأحمر والأخضر والمطلى بعروق الذهب والتى جرى إزالتها بعد توقف المحطة وغلقها.





وكانت المحطة من أهم معالم مدينة الخارجة وكانت تجاورها العين الفاروقية وهى أول عين مياه يتم حفرها فى عهد الملك فاروق وسميت باسمه وكانت تجاورها الاستراحة الملكية التى نزل فيها الملك أثناء زيارته للخارجة وهى مقر محكمة الخارجة القديمة حاليا.





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يذكر ان محطة القطار القديمة كانت بمثابة أول مشروع سكة حديد يربط محافظة الوادى الجديد بوادى النيل ويستخدم لنقل التمور من المحافظة وجلب البضائع والسلع التموينية إلى الخارجة لتوزيعها على باقى الواحات حيث تقع المحطة فى أحد جوانب النادى الاجتماعى وتضم رصيف طويل مبنى عليه مظلة معدنية قائمة على أعمدة خرسانية وتجاورها غرف الناظر والملاحظين ومسئولى محطة القطار كما كانت مخازن فحم الكوك الوارد من كندا موجودة بكميات كبيرة بجوار المحطة "مقر النادى الاجتماعى الحالى".









وفي ذات السياق تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في زيارة مفاجئة، مقر المخازن الرئيسية التابع لديوان عام المحافظة بمدينة الخارجة يرافقه محمد أنيس سكرتير عام المحافظة والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز.









ووجه برفع كفاءة الآثاث المكتبي وصيانة أجهزة الكمبيوتر الموجودة وإعادة توزيعهم علي الوحدات المحلية بالمحافظة، وتوفير قاطرات لثلاجات الحفظ لإستخدامها في نقل الأسماك من بحيرات باريس لأسواق المحافظة المختلفة.





كما وجه بتجهيز مولدات كهرباء الطوارئ الموجودة بالمخازن، بقواعد متحركة لسهولة نقلها في حالات الطوارئ.





وكان المحافظ وجه بضرورة عرض الموقف التنفيذي لجميع الاستراحات والمنشآت المؤجرة التابعة للهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة، وذلك لإعادة تقييمها واستغلالها الاستغلال الأمثل لتنمية موارد المحافظة.

جاء ذلك خلال ترأسه مجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بحضور اللواء محمد توفيق مدير أمن الوادي الجديد ومحمد أنيس سكرتير عام المحافظة وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلس الإدارة، لمناقشة عدد من الموضوعات واستعراض ارصدة حسابات صندوق الهيئة للوقوف على الإيرادات والمصروفات به.

ووجه الزملوط بتطوير فندق دار الوافدين بمركز الداخلة لتعظيم الاستفادة منه، وعرض الموقف التنفيذي للمحلات المؤجرة بشارع الزهور بالخارجة للوقوف على جدية التنفيذ، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم الجدية.