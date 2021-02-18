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حذف نَص الإعفاء.. مصطفى بكري يكشف موقف مجلس النواب من فرض ضرائب على الأعضاء.. فيديو

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:02 م
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
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محمود محسن
قال الإعلامي مصطفى بكري إن حزب مستقبل وطن أعلن أنه يؤيد فرض الضرائب على النواب مؤكدا أن النواب مثلهم مثل المصريين لا فرق بينهم.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد، أن القرار كان نقطة تحول مهمة وتؤكد المصداقية وأن مجلس النواب مثله مثل الشعب المصري.

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار، أنه يتم الإعدادا لمشروع قانون بأن تكون الضريبة مفروضة على نواب مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

ووافق مجلس النواب على تعديل نص المادة 284 من مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ التي تتعلق بإعفاء مكافآت اعضاء الشيوخ من الضرائب، بعد حذف نص الإعفاء من نص المادة.

وتبنى رئيس الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد وجهة نظر تطالب بعدم إعفاء أعضاء مجلس الشيوخ من الضرائب، وذلك في طلب تعديله على نص المادة 284 من لائحة مجلس الشيوخ، كاشفا عن أن حزب مستقبل وطن عقب إقرار تلك المادة.
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