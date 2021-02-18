بسبب الطقس السيئ.. سقوط شجرة وعمود إنارة على السكة الحديد بالدقهلية

أدى الطقس السيىء الذى ضرب محافظة الدقهلية فى سقوط شجرة وعمود إنارة على قضبان السكة الحديد بناحية محطة قرية الحطبة التابعة لمركز شربين.





ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة شربين من إدارة شرطة النجدة بسقوط شجرة وعمود إنارة على شريط السكة الحديد بمحطة قرية الحطبة دائرة المركز.





وبانتقال ضباط المباحث و قوات الحماية المدنية مسئولى مجلس مدينة شربين وشركة الكهرباء الى مكان البلاغ وبالفحص تبين سقوط شجرة فى المحطة المشار إليها على عمود إنارة فرعى مما أدى إلى سقوطهما على شريط السكة الحديد وتم تجنيب الشجرة وعمود الكهرباء على ولم ينجم عن ذلك أى إصابات.





وبسؤال على نسيم عبد الكريم 22 عاما ناظر المحطة أرجع ذلك نتيجة سوء الأحوال الجوية ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك وبسؤال محمد عبد العظيم من 29 عاما فنى شبكة كهرباء شربين، أيد ذات المضمون وأضاف أن عمود الكهرباء مفصول عن التيار الكهربائي منذ فترة، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.



