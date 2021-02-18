إبراهيم سعيد يطالب باتشيكو بوضع محمود علاء مهاجما

طالب إبراهيم سعيد لاعب المنتخب المصري السابق باتشيكو المدير الفني بنادي الزمالك بوضع محمود علاء بخط الهجوم بدلا من الدفاع.

وكتب إبراهيم سعيد عبر تويتر ردا على متابع قائلا "‏او باتشيكو يلعبوا مهاجم ممكن يكون افضل !!".

وكان أحد متابعي إبراهيم سعيد غرد قائلا "‏‎محمود علاء كويس بس يركز في الدفاع وينسي الهجوم".



وفاز الزمالك على الإسماعيلي أمس بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الممتاز.



ويواجه الزمالك فريق تونجيث يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا علما بأنه تعادل مع مولودية الجزائر في الجولة الأولى باستاد القاهرة الدولي.