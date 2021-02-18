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العقيد محمد عبده فخر القوات الجوية وبطل العالم في الكيك بوكسينج.. تعرف عليه

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:09 م
العقيد محمد عبده،
العقيد محمد عبده، بطل العالم في الكيك بوكسينج
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إسراء صبري
قال العقيد محمد عبده، بطل العالم في الكيك بوكسينج، إن والده ووالدته كانا سببا من أسباب نجاحه في كافة الأمور، معقبا: والدي علمني أنى متقبلش الهزيمة وأني أثق في حلمي وأني هوصل،  كما أن انضمامي إلى القوات المسلحة أمر يدعو للفخر.

وأكمل "عبده" خلال حواره ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي إم سي"، "بدأت في الرياضة منذ سن السادسة، معقبا: "لعبت جمباز وكونغ فو..كنت دائما الأول في كافة الألعاب"، مسترسلا: بدأت في لعبة "الكيك بوكسينج وأنا في الجامعة".

واسترسل: "قوانين الكيك بوكسينج قريبة إلى حد ما من الكونغ فو، معقبا: سافرت وشاركت في أول بطولة عرب للكيك بوكسينج وأنا في السنة الثالثة من الجامعة وكانت سابقة أن يشارك طالب من الكلية العسكرية في مثل هذه البطولات.

وأضاف، في أول مشاركة حصلت على الميدالية الذهبية في البطولة، معقبا: ثقة المؤسسة والقيادة العسكرية كان من أهم أسباب النجاح والسعي في الحصول على البطولات.
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