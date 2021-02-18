تحطم سيارة ملاكى سقط عليها سور سطح عقار بالمنصورة

أدى الطقس السيئ الذى ضرب محافظة الدقهلية إلى تحطم سيارة ملاكى بمنطقة عزبة عقل التابعة لقسم ثان المنصورة إثر سقوط جزء من سور عقار عليها تصادف وجودها أسفر العقار. السيئ





وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة من إدارة شرطة النجدة بسقوط جزء من سور سطح عقار بمنطقة " عزبة عقل " دائرة قسم ثان المنصورة.





وبإنتقال الضباط وقوات الحماية المدنية " الإنقاذ البرى " تنسيقا مع مسئولى حى شرق المنصورة إلى مكان البلاغ تم عمل كردون أمنى حول المنزل وبالفحص تبين أن المنزل محل البلاغ مكون من ثلاثة طوابق" أرضى وطابقين علويين " على مساحة" 100 متر تقريبا ملك ورثة جميلة حسن جاد وسقوط جزء من سور سطح العقار بطول" ١ متر تقريبا" على السيارة رقم ( د و ى ٣٦٩٨ ملاكى / ملك أحمد محمد محمد عوض 42 عاما مدير مخزن شركة جرافينا للأدوات الصحية ومقيم بذات المنطقة تصادف توقفها أسفل المنزل.





ونجم عن ذلك تلفيات بالسيارة المشار إليها عبارة عن تطبيق بالسقف وكسر الزجاج الخلفى ولم ينجم عنه ثمة إصابات وبسؤال مالك السيارة وأحد قاطنى العقار هانى السيد حسن محمد 44 عاما عامل، أيدا مضمون الفحص ولم يتهما أحدا بالتسبب فى ذلك.





وبسؤال حماده كامل السعيد 45 عاما فنى شئون هندسية بحى شرق المنصورة، ومقيم بندر منية النصر علل سبب ذلك لقدم المبنى وسوء الأحوال الجوية وجار عرض حالة العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وتحديد عما إذا كان صدر ثمة قرارات ازالة أو ترميم بشأنه من عدمه.



