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حوادث

تحطم سيارة ملاكى سقط عليها سور سطح عقار بالمنصورة

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:54 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أدى الطقس السيئ الذى ضرب محافظة الدقهلية إلى تحطم سيارة ملاكى بمنطقة عزبة عقل التابعة لقسم ثان المنصورة إثر سقوط جزء من سور عقار عليها تصادف وجودها أسفر العقار.

وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية  يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة من إدارة شرطة النجدة بسقوط جزء من سور سطح عقار بمنطقة " عزبة عقل " دائرة قسم ثان المنصورة.

وبإنتقال الضباط وقوات الحماية المدنية " الإنقاذ البرى " تنسيقا مع مسئولى حى شرق المنصورة  إلى مكان البلاغ تم عمل كردون أمنى حول المنزل وبالفحص تبين أن المنزل محل البلاغ مكون من ثلاثة طوابق" أرضى وطابقين علويين " على مساحة" 100 متر  تقريبا ملك ورثة جميلة حسن جاد  وسقوط جزء من سور سطح العقار بطول" ١ متر تقريبا" على السيارة رقم ( د و ى ٣٦٩٨ ملاكى / ملك أحمد محمد محمد عوض 42 عاما مدير مخزن شركة جرافينا للأدوات الصحية ومقيم بذات المنطقة تصادف توقفها أسفل المنزل. 

ونجم عن ذلك تلفيات بالسيارة المشار إليها عبارة عن تطبيق بالسقف وكسر الزجاج الخلفى ولم ينجم عنه ثمة إصابات وبسؤال مالك السيارة وأحد قاطنى العقار هانى السيد حسن محمد 44 عاما عامل، أيدا مضمون الفحص ولم يتهما أحدا بالتسبب فى ذلك. 

وبسؤال حماده كامل السعيد 45 عاما فنى شئون هندسية بحى شرق المنصورة، ومقيم بندر منية النصر علل سبب ذلك لقدم المبنى وسوء الأحوال الجوية وجار عرض حالة العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وتحديد عما إذا كان صدر ثمة قرارات ازالة أو ترميم بشأنه من عدمه. 

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1105 لسنة 2021 إدارى قسم ثان المنصورة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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