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حوادث

المؤبد لمتهم قتل زوجته لخلافات بينهما في المنيا

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:16 م
محكمة
محكمة
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ايمن رياض
قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، وائل شعبان حافظ وأحمد السيد عبدالعزيز وأحمد حنفي محمود، بالسجن المؤبد 25 سنة حضوريا على شخص متهم بقتل زوجته في القضية رقم 16285 لسنة 2020 جنايات مركز المنيا والمقيدة برقم 2215 لسنة 2020 كلي جنوب المنيا.


وعاقبت المحكمة  المتهم  أ- ع- ع   52 سنه بالسجن المؤبد 25 سنة حضوريا لقيامه في شهر يونيو لعام 2020 بقتل زوجته ل- س 45 سنة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتلها وترصد لها في المكان الذي كانت تتواجد به وما أن ظفر بها حتى طعنها بمطواة قرن غزال في عنقها قاصدا من ذلك قتلها جراء خلافات زوجية بينهما، حيث قامت المجني عليها برفع دعوة خلع على زوجها المتهم بحجة استحالة العشرة الزوجية  بينهما. 

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يذكر أن  المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا أحال القضية إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهم طبقًا لنصوص مواد الاتهام، في العشرين من ديسمبر لعام 2020.
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