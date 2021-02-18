محافظ كفر الشيخ: نتعرض لموجة حادة من الطقس السيئ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تعرضت لنوة شديدة خلال الأيام الماضية أدت إلى وقوع عدد من الأشجار والأعمدة الكهربائية دون إصابات، مشيرا إلى أنه جرى تخفيف ضغط مياه الشرب كي تتحمل شبكات الصرف الصحي تصريفات مياه الأمطار.





وأضاف، خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه لليوم الثالث على التوالي تتعرض المحافظة لموجة حادة من الطقس السيئ، لافتا إلى أن الأمطار من متوسطة إلى غزيرة، وخاصة في الأماكن الساحلية تعرضت لسقوط أمطار ثلجية.





وتابع، أن جميع الأجهزة تواجدت في الشارع على مدار الساعة خلال الثلاث أيام الماضية، خاصة شركة المياه بمعداتها لشفط المياه، وشركة الكهرباء، مشيدا بجهود الوحدات المحلية بالإضافة إلى المجتمع المحلي في حل الأزمة البداية وعودة الحياة إلى طبيعتها سريعا.





ووأوضح أن المحافظة تجاوز الموجة الحادة، وبدأ الطقس الحاد في التراجع، لافتا إلى أن الحياة ستعود إلى طبيعتها بشكل كامل اعتبارا من الغد.





وأشار إلى ارتفاع حركة الأمواج من 4 إلى 6 أمتار مما يعيق حركة الصيد بميناء البرلس، وبالتالي تم استمرار توقف حركة الصيد حفاظا على حياة الصيادين.



