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توك شو

المتحدث باسم وزارة البترول يعدد مزايا إطلاق بوابة مصر للاستكشاف

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:29 م
طرح أول مزايدة عالمية
طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول
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ندى رأفت

قال حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي بإسم وزارة البترول، إن منصة وبوابة مصر للإستكشاف تعتبر أول بوابة يتم عملها على مدار تاريخ قطاع البترول، موضحا أنه كان يتم العمل في عام 2016 من خلال مشروع  تطوير وتحديث قطاع البترول، وكانت أحد برامجه جذب الاستثمارات من خلال الاتفاقيات مع شركات عالمية.


وأضاف حمدي عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أنه خلال مؤتمر " إيجبس " في عام 2020 ، تم توقيع برتوكول بين هيئة البترول وشركة " لمبرجين " ، بحضور وزير البترول . 

 

وتابع المتحدث الرسمي بإسم وزارة البترول: استطعنا في عام واحد من خلال شباب قطاع البترول تغيير كافة الإسطوانات والشرايط، لتكون عبارة عن " ديسك " يحتوي على المعلومات الجيلوجية لجميع المناطق الجغرافية في مصر التي تحتوي على بترول ، سواء كانت السويس أو الساحة الغربية ، أو شرق وغرب البحر المتوسط .


وأشار عبد العزيز إلى أنه من أهم فوائد إطلاق هذه البوابة في مصر، هي إمكانية طرح المزايدات العالمية في أي مكان في العالم، والحصول على المعلومات في الخارج حول هذه المزايدة عن طريق "الأونلاين". 

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