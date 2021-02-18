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مرأة

تعرف على حقن الدهون بديل للبوتكس والفيلر

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:37 م
صدى البلد
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ريهام قدري
صرح الدكتور محمد عماد الدين استشارى جراحات التجميل وتنسيق القوام، بأن حقن الدهون الذاتية أصبحت العملية رقم واحد على مستوى العالم نظرًا لأنها مميزاتها كثيرة وتعتبر آمنة ولا يوجد بها أى مخاطر وحققت نتائج مذهلة وتجارب ناجحة، كما أنها بديل آمن ودائم للبوتكس والفيلر.

وقال عماد الدين تعتمد فكرة عملية حقن الدهون الذاتية على شفط الدهون من مناطق معينة في الجسم مثل منطقة اسفل البطن والأرداف والفخذين وهي من أكثر المناطق التي تتجمع فيها الدهون وإعادة حقنها في الجسم مره أخري لذلك فهي آمنة للغاية.


وأضاف الدكتور محمد عماد الدين تعتبر عملية حقن الدهون قضت على كثير من مشاكل البشرة التي كان من الصعب القضاء عليها مثل مشكلة جفاف البشرة وحب الشباب وتأخر علامات التقدم السن وإزالة التجاعيد حول منطقة العينين والفم والجبهة.

وأوضح الدكتور محمد عماد الدين تعتبر عملية حقن الدهون من العمليات السهلة والآمنة ولا يوجد لها سلبيات بالنسبة إلى عمليات الحقن الأخرى مثل الفيلر، ولكن قد يشعر المريض ببعض الألم نتيجة وخز الإبر، ولكن يمكن التغلب عليها بواسطة بعض المسكنات، والشعور بتنميل في الجلد لبعض الوقت ولكن يختفي تدريجيًا بعد العملية.

وأكد الدكتور محمد عماد الدين تعتبر عملية حقن الدهون الذاتية وجهين لعملية واحدة حيث أنها تكون في البداية عملية لشفط الدهون غير المرغوب فيه من إحدى المناطق الموجودة في الجسم لتعيد تناسق الجسم مرة أخرى، ثم يقوم بحقن الدهون التي تم استخلاصها من جسم الشخص نفسه مرة أخري  في المناطق الجافة او على حسب رغبة الشخص في اختيار أماكن الحقن مثل الصدر أو الأنف أو الأرداف.
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