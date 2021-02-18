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برلمان

سجن 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبات غش زيوت الطعام وبيعها مستعملة

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:03 م
زيت طعام
زيت طعام
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سماح أنور
زادت وقائع غش السلع الغذائية بالفترة الأخيرة ويظهر ذلك من خلال الحملات التتفتشية المكثفة من قبل أجهزة الأمن، ويعد الغش بالمواد الغذائية من أخطر الأشياء التي تهدد الأفراد بالإصابة بالأمراض والأوبئة نتيجة عدم صلاحية المادة المصنعة، ووجدت ضبطيات عدة كان أبرزها استخدام زيوت الطعام المستعملة وبيعها مجددا للمطاعم والمواطنين.

وفي هذا الصدد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".


حالات الغش التجاري بالقانون
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها


عقوبات 
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين:  إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة "

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه.

كما يهدف قانون الغش والتدليس إلى ضبط السلوك الأخلاقي للتجار وعدم خداع المواطنين من خلال انتشال أموالهم مقابل سلع مجهولة المصدر أو تم إنتاجها بشكل رديء لا يتناسب مع المحددات اللازمة والتي يتم الموافقة عليها من قبل وزارة الصحة والجهات المعنية بالغرفة التجارية  وذلك لتفادي الأمراض المتوقع حدوثها نتيجة هذا التضليل.
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