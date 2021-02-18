لبنان.. الجيش يدخل على خط المواجهة مع أهالي ضحايا تفجيرات مرفأ بيروت

أفاد موقع ليبانون ديبت بوقوع مشاجرات وتدافعات بين عناصر من الجيش اللبناني وعدد من أهالي ضحايا تفجيرات مرفأ بيروت اليوم.









وكان عدد من أهالي ضحايا تفجيرات مرفأ بيروت نظموا وقفة احتجاجية في فرن الشباك، حيث قاموا بقطع الطريق وتحويل السير إلى الطرقات المجاورة.











وجاءت تلك الوقفة بالتزامن مع قرار إعفاء قاضي التحقيقات فادي صوان عن ملف مرفأ بيروت وإحالته الي اخر، حيث تشير التقارير الإعلامية اللبنانية الي ان قاضية مقربة من الرئيس اللبناني ميشيل هي التي ستتولي القضية.





وناشد أهالي ضحايا تفجيرات مرفأ بيروت بضرورة تحقيق الشفافية في التحقيقات.









