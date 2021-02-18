خبير مالي يكشف تفاصيل تحطيم مؤشر egx 70 أرقاما قياسية

قال وائل عنبة ، خبير أسواق المال، إن الأسبوع الجارى شهد هبوطا لمؤشرى egx 70 ، و egx30 وذلك منذ بداية يناير من العام الجارى.









وأضاف " عنبة " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مال وأعمال والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، ان مؤشر egx 70 استمر فى تحطيم أرقامه القياسية، لافتا إلى أن الأسهم شهدت ارتفاعا وتضاعفت أرقامها 4 أضعاف وبالفعل تم جنى أرباح على هذه الأسهم.









وأشار إلى أن egx30 ما زال يتحرك ببطء سواء فى الصعود أو الهبوط، لافتا إلى أن عمليات جنى الأرباح من المقرر أن تستمر حتى 11 ألفا و600 والتى تعد منطقة مقاومة نقطة مع معاودة الصعود.









ولفت إلى تقسيم احدى الشركات الكبرى للانشاء والعمارة إلى قسمين وفقا لقرارات الجمعية العمومية لهذه الشركة وكان الهدف منه أن الشركة قد أعلنت من فترة عن فصل قطاع الاتصالات والاستغناء عنه وعرضه للبيع بالإضافة لفصل القطاع المالى أيضا.









وتابع أن تقسيم هذه الشركة لجزءين سيفيد المستثمر وسيعمل على تخفيض سعر الأسهم ويجذب العديد من المستثمرين الصغار وكبار المضاربين باعتبار أن السهم الصغير من السهل أن يتداوله بكميات أكبر .