توفير إقامة مؤقتة لشخص بلا مأوى في كفر الشيخ

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إدارة شؤون المجتمع بالديوان، وفريق إغاثة المحافظة، ووحدة حقوق الإنسان، وفريق من مديرية التضامن الاجتماعي، بتوفير إقامة مؤقتة لأحد الأشخاص يبلغ من العمر 51 عامًا بلا مأوى، كان يجلس بجوار إحدى العمارات السكنية بمدينة كفر الشيخ، م كلفًا بتوفير متطلبات الإقامة المؤقتة.









يأتي ذلك ضمن مبادرة كفر الشيخ بلا مشردين، التي أطلقها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التي تمكنت خلال 3 أشهر من نقل عدد من المشردين والأطفال لدور رعاية في كفر الشيخ والشرقية والإسكندرية.









وتوجهت الدكتورة إيمان عبد الحميد، مدير إدارة شئون المجتمع بمحافظة كفر الشيخ، وفريق إغاثة الهلال الأحمر، والدكتورة وسام وهدان، مدير وحدة حقوق الإنسان لـ "م.ع."51 عامًا، وتم نقله لأحد المساكن المؤقتة، وتوفير المتطلبات المعيشية له، وسيتم نقله مطلع الأسبوع المقبل.









وأشاد محافظ كفر الشيخ بالجهات المعنية لمساعدة من لهم مأوى، لتوفير حياة كريمة لهم، مشيدًا بالمجتمع المدني وأهالي المحافظة، لحسن معاملتهم مع لا مأوى لهم.