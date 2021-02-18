وزير الثقافة المصري الأسبق يكشف سر اهتمامه بالتاريخ العماني

قال الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، إن التاريخ في مجمله به خطوط تماس مع جميع القضايا المجتمعية ومجالات الحياة، حيث أنه يرصد الحراك الثقافي والاقتصادي والاجتماعي.





وأضاف الدكتور محمد صابر عرب، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن التاريخ علم متداخل، وليس منفصلا عن باقي العلوم، حيث أنه علم يدخل في جميع برامج الحياة، بالإضافة إلى أنه يدل على تقدم وتخلف الشعوب.





وأوضح أنه لابد أن يكون المؤرخ صاحب رؤية ومطلع على العلوم الأخرى، وأن يكون دقيقا جدا فيما يختاره.





وأشار إلى أن اهتمامه بالتاريخ العماني كان منذ منتصف الثمانينيات، وذلك بسبب قلة الأعمال التي ترصد تاريخها الطويل، حيث أنها ساهمت في نقل اللغة العربية إلى القارة الأفريقية.