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محافظ الشرقية: توصيل الصرف الصحي لـ 300 قرية بنهاية العام

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:35 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن الأهالي في قرى محافظة الشرقية تحتاج الكثير من الخدمات، مثل الصرف الصحي والمياه، مؤكدا أن المحافظة بها 509 قرى وما يقرب من 4000 تابع.
 
وأضاف ممدوح غراب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "أن نسبة كبيرة من قرى المحافظة تم توصيل الصرف الصحي بها، وبعدما كانت 88 قرية تقريبا يشملها الصرف الصحي، سنصل خلال آخر العام الجاري إلى 300 قرية بها صرف صحي، وخلال عام 2023 سننتهي من توصيل الصرف الصحي لكل قرى المحافظة."


وتابع: "معنى الانتهاء من توصيل الصرف الصحي بشكل كامل لكل قرى المحافظة، سيتبع ذلك دخول خدمات أخرى مثل رصف الصرق وتوصيل الغاز الطبيعي، وذلك لارتباط الخدمات ببعضها البعض.

وقال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن كل الأمور تحت السيطرة فيما يخص حالة الطقس السيئ الذي ضربت البلاد، والأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تقوم بعملها بشكل متواصل وموجودة دائما.

وأضاف ممدوح، أن غرفة العمليات تتلقى تقرير بشكل مستمر عن حالة الطقس في جميع مراكز المحافظة، ونناشد المواطنين البعد عن أعمدة الإنارة خلال فترة سقوط الأمطار.

وتابع، أنه تم عمل صيانة لجميع أعمدة الإنارة خلال الفترة الماضية، ولكن يجب التحذير والبعد عن تلك الأعمدة بشكل عام، خاصة في ظل سقوط الأمطار وحالة الطقس السيئة التي تضرب البلاد.
 

ولفت، أنه أعطى تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة رفع درجة الاستعدادات لمواجهة التقلبات في الأحوال الجوية، مع استمرار عمل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتدخل المباشر والسريع والعمل على حل أى مشكلة تطرأ على الفور بنطاق المحافظة.


وكانت معدات وسيارات الأجهزة التنفيذية قد انتشرت بالشوارع لشفط وكسح مياه الأمطار المتراكمة، فضلًا عن مراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها وعدم وجود أي أسلاك مكشوفة بها وإزالة النزلات واستبدال التالف منها لمنع حوادث الصعق بالكهرباء، فضلًا عن إجراء أعمال الصيانة اللازمة للكشافات التي تضررت نتيجة سقوط الأمطار والتأكد من عزلها حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.
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