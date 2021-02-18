خالدة للبترول: تطبيق كل الاحتياطات للحفاظ على سلامة العاملين.. فيديو





وأضاف ماكدانيال خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد : اتخذنا قرارا بتوفير مساحات لعمل الموظفين من المنازل خاصة لمن لديهم اعتبارات صحية أو من كان يعتني بأي فرد من أسرته.





وتابع المدير العام لشركة خالدة للبترول أنه يتم الاستمرار في اتخاذ مثل هذه الاحتياطات للحفاظ على سلامة الجميع مؤكدا أنه قمنا أيضا بتوفير العديد من محطات الفحص قبل الدخول إلى مكاتب العمل.





وأشار ماكدانيال الى أن وزارة البترول تأثرت بتداعيات كورونا مثل جميع القطاعات بالعالم مؤكدا أنه في مارس 2020 تلقينا العديد من الصدمات التي أثرت بشكل حاد على الأسعار.

أكد جريج ماكدانيال المدير العام لشركة خالدة للبترول أنه بشكل واضح وبالنظر إلى وباء كورونا لقد قام المسئولون بخطة عمل شاملة من أهم أهدافها الحماية والتأكد من الأمان لكل موظفينا.